Цієї ночі над Україною силами ППО було збито 82 БпЛА

У ніч на 22 лютого 2025 року (із 19:00 21 лютого) противник атакував 162 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Брянськ, Курськ, Міллєрово, Приморсько-Ахтарськ — рф.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Станом на 8:00 підтверджено збиття 82-х ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Вінницькій, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій та Дніпропетровській областях.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

75 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків), йдеться у повідомленні.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Київщина, Харківщина, Кіровоградщина та Дніпровщина.

Агентство Телевидения Новости