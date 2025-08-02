Цієї ночі Сили ППО знешкодили 45 цілей

45 повітряних цілей знищено над Україною цієї ночі.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

У ніч на 2 серпня (із 18:00 серпня) противник атакував 53 засобами повітряного нападу: 45 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Брянськ – рф., Гвардійське – ТОТ Криму, а також 8-ма швидкісними (реактивними) БпЛА із Брянської обл. рф.

За попередніми даними, станом на 9:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 45 повітряних цілей: 8 реактивних безпілотників та 37 ворожих БпЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі, півдні, сході та в центрі країни.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України, йдеться у повідомленні.

Зафіксовано влучання 8 БпЛА у 5 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 2 локаціях.

Агентство Телевидения Новости