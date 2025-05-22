Цієї ночі Сили ППО знищили 112 «Шахедів»

У ніч на 22 травня (із 00:30 22 травня) противник здійснив атакував балістичною ракетою Іскандер-М із району Таганрога – рф. та 128-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Міллерово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф., Чауда – ТОТ Крим.

Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

«Станом на 11:00 протиповітряною обороною знешкоджено 112 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та в центрі країни. 74 — збито вогневими засобами ураження, 38 — локаційно втрачені/подавлені РЕБ (без негативних наслідків)», – йдеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Дніпровщина, Донеччина, Харківщина та Миколаївщина.

Агентство Телевидения Новости