"Це частина стратегії": Репортери без кордонів стверджують, що рф не випадково б'є по готелях в Україні

З початку повномасштабної війни й до середини березня 2025 року російські війська щонайменше 31 раз атакували готелі, внаслідок чого зокрема гинули журналісти

Про це йдеться в дослідженні "Репортерів без кордонів".

Зазначається, що внаслідок цих обстрілів постраждали щонайменше 25 представників медіа, серед яких є як поранені, так і загиблі. Зокрема, внаслідок одного з ударів загинув журналіст агентства Reuters Раян Еванс.

У дослідженні йдеться про те, що з 2022 до 2025 року кількість російських атак на готелі значно зросла: якщо у 2022 році зафіксовано 8 таких випадків, то у 2024-му їх було вже щонайменше 14, більшість з яких — після серпня. Лише за перші два місяці 2025 року сталося ще чотири нові атаки. Загалом під ударами опинилися щонайменше 25 готелів.

Дослідники стверджують, що ці атаки не були випадковими. Натомість вони мають ознаки систематичної, навмисної та повторюваної тактики. У більшості з атакованих готелів тимчасово проживали журналісти, представники гуманітарних місій, держслужбовці у відрядженнях, а також внутрішньо переміщені особи. Військові могли бути присутні в таких готелях, однак їхня присутність не носила регулярного чи організованого характеру.

Окупанти найчастіше завдавали ударів уночі, із застосуванням ракет класу "Іскандер", і в основному атакували прифронтові міста. Зокрема, неодноразово під ударом був Кривий Ріг, який у 2024–2025 роках став однією з найчастіших цілей. Експерти вважають, що мета таких атак — створити умови страху й невизначеності для журналістів і представників гуманітарних організацій, ускладнити їхню роботу, а також обмежити доступ до інформації та унеможливити документування воєнних злочинів.

Водночас російська пропаганда намагається виправдати ці обстріли, заявляючи, що в готелях начебто перебували "іноземні найманці". Така риторика використовується для легітимізації атак у публічному просторі, попри відсутність перевірених доказів.

У дослідженні також згадано, що українська армія завдала щонайменше восьми ударів по готелях, розташованих на тимчасово окупованих територіях. У щонайменше чотирьох із цих випадків підтверджена присутність російських військовослужбовців. Відповідно до норм міжнародного гуманітарного права такі об’єкти вважаються законними цілями. Одним із яскравих прикладів є удар по готелю в окупованому Бердянську в липні 2023 року, внаслідок якого було ліквідовано російського генерала Олега Цокова.

Українські та міжнародні журналісти, які працюють у зоні бойових дій, повідомляють, що атаки окупантів по готелях різко ускладнили умови їхньої роботи. Вони зазначають, що планування поїздок стало значно важчим, ризики зросли, а психологічне навантаження — підвищилося

Джерело: espreso.tv

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