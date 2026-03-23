Центр фіксує продовження інформаційної операції росії, спрямованої на викривлення громадської думки про роль України в контексті подій на Близькому Сході

● У TikTok поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які імітують формат вуличних опитувань щодо доцільності передачі Україною досвіду боротьби з дронами країнам Близького Сходу та Перської затоки.

● У відповідях «перехожі» озвучують маніпулятивні тези: «нам ніхто не допомагав — чому ми повинні», «під час війни не можна ділитися ресурсами», «Україні стане гірше від цього» тощо.

✅ Усі ці відео є повністю згенерованими ШІ, а їхнє поширення має ознаки скоординованої інформаційної операції.

● Раніше Центр уже фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17452) дезінформаційні кампанії проти України з використанням контексту подій на Близькому Сході. Якщо раніше вони були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені, то нова хвиля орієнтована передусім на внутрішню аудиторію.

❗️Мета — сформувати негативне ставлення до міжнародної співпраці України та підірвати довіру до рішень держави у сфері безпеки та зовнішньої політики.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17515

