Центр фіксує продовження інформаційної операції росії, спрямованої на викривлення громадської думки про роль України в контексті подій на Близькому Сході

● У TikTok поширюються відео, створені за допомогою штучного інтелекту, які імітують формат вуличних опитувань щодо доцільності передачі Україною досвіду боротьби з дронами країнам Близького Сходу та Перської затоки.

● У відповідях «перехожі» озвучують маніпулятивні тези: «нам ніхто не допомагав — чому ми повинні», «під час війни не можна ділитися ресурсами», «Україні стане гірше від цього» тощо.

✅ Усі ці відео є повністю згенерованими ШІ, а їхнє поширення має ознаки скоординованої інформаційної операції.

● Раніше Центр уже фіксував (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17452) дезінформаційні кампанії проти України з використанням контексту подій на Близькому Сході. Якщо раніше вони були спрямовані на дискредитацію України на міжнародній арені, то нова хвиля орієнтована передусім на внутрішню аудиторію.

❗️Мета — сформувати негативне ставлення до міжнародної співпраці України та підірвати довіру до рішень держави у сфері безпеки та зовнішньої політики.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17515

Читайте ещё:

Украину посетила делегация военного командования НАТО во главе с адмиралом Пьером Вандье
Сегодня 09:14    41
Патріарха Філарета, як він і заповів, поховали у Володимирському соборі
Сегодня 08:56    58
Суд відібрав у підприємця ферму академії аграрних наук у Чернівцях
Сегодня 08:46    61
Японский OSINT-исследователь AS-22 обновил свои подсчеты передислокаций российских ЗРК С-300 и С-400 с начала войны против Украины
Сегодня 08:39    69
Головне за вихідні
Сегодня 08:27    83
Очередной верифицированный случай суицида у РОВ, правда, с нюансом
Сегодня 08:20    82
Харківщина 23 березня
Сегодня 08:16    71
Оперативна інформація станом на 08:00 23.03.2026 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:07    77
Збито/подавлено 234 ворожих БПЛА
Сегодня 08:05    62
Харківська область: оперативна інформація станом на 07:00 23 березня 2026 року від ДСНС
Сегодня 08:00    81
