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Центр національного спротиву фіксує черговий етап промивання мізків українським дітям на тимчасово окупованих територіях.

Центр національного спротиву фіксує черговий етап промивання мізків українським дітям на тимчасово окупованих територіях.

У школах створюють «козацькі класи», мета яких:

▪️ мілітаризація дітей,

▪️ спотворення історії,

▪️ заперечення української ідентичності.

Дітей навчатимуть традиціям російського "казачєства", а не справжньої історії українського козацтва. Класами керуватимуть фейкові "козацькі організації", створені окупантами. А ще будуть проводити «уроки християнських цінностей» — під керівництвом священиків російської церкви.

Це — ще один фронт війни. Війни за свідомість.

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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6923

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