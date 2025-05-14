Центр національного спротиву фіксує черговий етап промивання мізків українським дітям на тимчасово окупованих територіях.
У школах створюють «козацькі класи», мета яких:
▪️ мілітаризація дітей,
▪️ спотворення історії,
▪️ заперечення української ідентичності.
Дітей навчатимуть традиціям російського "казачєства", а не справжньої історії українського козацтва. Класами керуватимуть фейкові "козацькі організації", створені окупантами. А ще будуть проводити «уроки християнських цінностей» — під керівництвом священиків російської церкви.
Це — ще один фронт війни. Війни за свідомість.
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Джерело: https://t.me/sprotyv_official/6923