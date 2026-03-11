Центри обробки даних стають військовими цілями

Банківські, платіжні, корпоративні та споживчі послуги в ОАЕ зазнали збоїв на початку цього тижня через AWS.У неділю іранські безпілотники атакували центри обробки даних (Amazon Web Services) у країні.

Багато додатків з того часу знову запрацювали після того, як компанії намагалися перенести сервери, але простої сервісів, якими багато хто користується щодня, підкреслюють, як цифрова інфраструктура стала стратегічною ціллю.

Після того, як минулими вихідними США та Ізраїль завдали спільних ударів по Ірану, хвиля атак Тегерана у відповідь по всьому Близькому Сходу була спрямована на військові бази, нафтогазовидобувні об’єкти та центри обробки даних.

За деякими оцінками, на Близькому Сході їх понад 200, а дешева енергія та земля спонукали американських гіперскейлерів вкладати ресурси в нарощування потужностей у регіоні в останні роки.

«Іран та його посередники вже атакували нафтові родовища в минулому, але їхні атаки цього тижня на центри обробки даних ОАЕ показують, що тепер вони вважаються критично важливою інфраструктурою», – сказав мені Патрік Дж. Мерфі, виконавчий директор геополітичного підрозділу консалтингової фірми Hilco Global.

Критична інфраструктура

У понеділок AWS заявила, що два її об’єкти в ОАЕ були безпосередньо уражені дронів, а один у Бахрейні також був пошкоджений внаслідок удару, що відбувався неподалік.

Остання стала мішенню для Корпусу вартових Ісламської революції Ірану за підтримку компанією американських військових, повідомили в середу іранські державні ЗМІ.

Компаніям, які використовують сервери AWS в ОАЕ, було рекомендовано перейти до альтернативних регіонів, оскільки вони намагалися мінімізувати перебої в роботі. У п’ятницю вранці AWS все ще повідомляла про «перебої» в роботі сервісів у країні.

Останніми роками уряди дедалі більше визнають стратегічну важливість центрів обробки даних. США визнають їх частиною своїх 16 секторів критичної інфраструктури; Велика Британія визначила їх критичною національною інфраструктурою у 2024 році; а ЄС також надає їм особливий статус. Багато інших країн Європи та інших країн також класифікують центри обробки даних як критично важливі.

Але зростання застосування безпілотників в останні роки привернуло нове увагу до безпеки інфраструктури, яка забезпечує цифрове життя в усьому світі.

Мерфі з Hilco Global заявив, що якщо Іран націлиться на центри обробки даних на Близькому Сході, то більше урядів можуть «включити їх до структури планування національної безпеки поряд з енергетичними об’єктами, телекомунікаційними мережами, водоочисними станціями та транспортними вузлами».

AWS, Microsoftі Googleвідмовився коментувати заходи безпеки на об’єктах центрів обробки даних у регіоні внаслідок конфлікту.

За останні кілька днів було відновлено багато цифрових послуг, але удари іранських безпілотників можуть загострити увагу до варіантів багаторегіональної реплікації та резервного копіювання, сказав мені Скотт Тіндалл, партнер команди з питань інфраструктури та енергетики юридичної фірми Hogan Lovells.

Хоча «досвідчені оператори центрів обробки даних» вже проводять детальні оцінки геополітичних ризиків, за його словами, їх, ймовірно, доведеться «переглянути у світлі нещодавніх подій».

Джерело: internetua.com

