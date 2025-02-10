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Через атаку БпЛА рятувальники на Харківщині п’ять годин намагалися загасити пожежу

Через атаку БпЛА рятувальники на Харківщині п’ять годин намагалися загасити пожежу

Сьогодні вночі ворог поцілив у господарчу споруду на території сільськогосподарського підприємства одного із прифронтових населених пунктів Вовчанської громади.

Про це повідомляє ДСНС України.

Рятувальники Харківщини 5 годин намагалися загасити пожежу, площею 600 кв.м, що виникла через атаку ворожого безпілотника.

Разом з рятувальниками працювали медики ДСНС і підрозділ місцевої пожежної охорони селища Вільча.

Агентство Телевидения Новости

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