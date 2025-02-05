Сегодня 13:40
Просмотров: 66
Через атаку російського дрона у Купʼянську постраждав водій трактора
Слідством встановлено, що 5 лютого близько 10:50 ворожий FPV-дрон влучив біля трактора у м. Купʼянськ.
Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.
43-річний водій отримав поранення. Транспортний засіб пошкоджено.
За процесуального керівництва Купʼянської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 1 ст. 438 КК України).
Прокурори та слідчі поліції вживають всіх можливих та належних заходів для документування воєнних злочинів, вчинених російськими військовими.