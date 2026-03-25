Через атаку «шахедів» у Харкові сталися дві пожежі
Внаслідок ворожих обстрілів сталися пожежі в різних районах Харкова, є постраждалі.
Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.
«Сьогодні вдень російські війська атакували Харків ударними безпілотниками, внаслідок чого виникло два осередки пожеж», – йдеться у повідомленні.
У Холодногірському районі влучання БпЛА прийшлись поруч із житловим дванадцятиповерховим будинком. Зайнялись легкові автомобілі на площі 20 м кв. Пошкоджень зазнали інші авто, а також скління вікон будинку.
У Новобаварському дрон вдарив у приватний житловий будинок, спричинивши пожежу на даху та в газовій мережі на площі 60 м кв. Пошкоджені поруч розташовані житлові будинки.
За попередніми даними постраждали вісім людей, зокрема дитина.
До ліквідації наслідків ворожої атаки були залучені рятувальники та спеціальна техніка ДСНС. Психологи ДСНС надавали допомогу людям.