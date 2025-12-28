У шести районах якутії в розпал морозів майже вичерпалися запаси вугілля для опалення. Причина — борги комунальних підприємств і нестача коштів. Компанії не можуть розрахуватися з підприємствами вугільних розрізів та перевізниками і змушені очікувати субсидій із федерального бюджету.

Це відбувається за температури приблизно –42 °C і на тлі затримок із теплопостачанням, які почалися ще восени.

Ситуація в регіоні безпосередньо пов’язана із загальним станом російської вугільної галузі. Наприкінці листопада 74% вугільних компаній працювали (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/16330) у збиток, а 23 підприємства зупинили свою роботу.

Сукупні втрати галузі досягли 263 млрд рублів ($3,33 млрд) і можуть зрости до 350 млрд ($4,43 млрд) до кінця року.

Попри публічні обіцянки путіна «врятувати» (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/14232) галузь, вугілля в рф бракує навіть для внутрішніх потреб. Дефіцит бюджетів, борги та скорочення персоналу свідчать про глибоку кризу вугільної промисловості.

Наслідок цієї деградації — прямі ризики для цивільного населення, яке посеред зими залишається без стабільного тепла.

