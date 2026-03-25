Через неякісний ремонт у Харкові затопило Центр зайнятості: підрядник постане перед судом

Затоплення центру зайнятості у Харкові через неякісний ремонт: судитимуть директора будівельної фірми.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

Перед судом постане підрядник, чия службова недбалість під час ремонту покрівлі обласного центру зайнятості у Харкові призвела до затоплення та збитків для держбюджету на суму понад 1,1 млн гривень.

За даними слідства, у 2023 році директор товариства з обмеженою відповідальністю уклав із Харківським обласним центром зайнятості договір щодо проведення капітального ремонту.

Проте всупереч умовам угоди керівник підприємства не забезпечив необхідний контроль за якістю будівництва.

Внаслідок цього ремонт покрівлі було виконано з грубими порушеннями державних будівельних норм: використано невідповідну основу, не забезпечено необхідних ухилів для водовідведення та проігнорувано герметизацію інженерних систем. Замість належної підготовки поверхні, новий шар покриття просто наплавили на старі, зношені пласти покрівельного полотна, що призвело до повної втрати надійності конструкції.

У подальшому за виконані роботи директор фірми отримав від замовника повну оплату з держбюджету.

Наслідки неякісного ремонту проявилися вже під час перших опадів у 2024 році — покрівля будівлі почала протікати, що спричинило регулярні залиття технічного поверху та приміщень дахової котельні.

Внаслідок неналежного виконання підрядником своїх обов’язків Харківському обласному центру зайнятості завдано збитків на суму понад 1,1 млн гривень.

Прокурор Київської окружної прокуратури м. Харкова затвердив та направив до суду стосовно підприємця обвинувальний акт за фактом службової недбалості, що спричинила тяжкі наслідки державним інтересам (ч. 2 ст. 367 КК України).

Справу розгляне Київський районний суд Харкова.

Максимальне покарання, що загрожує обвинуваченому, — 5 років позбавлення волі.

Агентство Телевидения Новости