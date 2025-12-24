Через обстріли у Харкові обмежили подачу тепла та гарячої води

Внаслідок ракетних ударів 24 грудня по енергетичній інфраструктурі в Харкові суттєво зменшилася потужність одного з об’єктів теплопостачання міста.

Про це повідомили в КП «Харківські теплові мережі».

Станом на зараз тривають роботи з визначення ступеня пошкоджень обладнання та подальших кроків щодо його відновлення. У зв’язку з цим вимушено припинене постачання гарячої води частині споживачів у Холодногірському, Новобаварському, Шевченківському та Київському районах.

Там, де це технічно можливо, фахівці здійснюють перемикання на автономні джерела теплопостачання. Також для мешканців зазначених районів знижено температуру теплоносія.

Цей крок є необхідним для забезпечення циркуляції води в системі та запобігання розморожуванню мереж. Після визначення масштабу пошкоджень аварійні бригади почнуть відновлювальні роботи.

