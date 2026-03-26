Через удар БпЛА по Харкову у будівлі ресторану виникла пожежа

Вранці російський БпЛА влучив поблизу житлової багатоповерхівки у Слобідському районі міста – постраждав цивільний чоловік.

Про це повідомляє ГУ ДСНС в Харківській області.

Виникла пожежа у підвальному приміщенні будівлі ресторану, вибиті вікна у прилеглих житлових будинках, пошкоджені легкові авто.

Рятувальники оперативно ліквідували пожежу та разом із саперами ДСНС провели обстеження території навколо місця влучання.

За даними голови ХОВА Олега Синєгубова, через ворожий удар по Харкову також постраждала 58-річна жінка.

«У неї — гостра реакція на стрес. Медики надали всю необхідну допомогу», – зазначив Синєгубов.

