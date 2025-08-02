Через удари окупантів загинула жінка та 13 людей постраждали: поліція Харківщини фіксує наслідки обстрілів за добу

Минулої доби росіяни били по Харкову, Харківському, Чугуївському, Ізюмському, Богодухівському та Куп’янському районах.

Проти мирного населення росіяни застосували керовані авіабомби, FPV-дрони та БпЛА. Пошкоджена та зруйнована цивільна інфраструктура, повідомляє поліція Харківської області.

Ввечері 1 серпня військові рф скерували ворожий безпілотник по Київському району міста Харків.

БпЛА влучив поблизу багатоповерхівки. Різні травми отримали 11 харків’ян. Серед постраждалих хлопчики 5 місяців, 9 та 10 років. Пошкоджені автівки та скління прилеглих будинків.

Через ворожий обстріл з боку рф по селу Земляний Яр пошкоджено житловий будинок.

Кілька ударних БпЛА влучили поблизу села Лиман. Пошкоджено складські приміщення.

В селі Токарівка внаслідок скиду з дрона поранені двоє цивільних чоловіків.

У місті Купʼянськ ворожими ударами пошкоджено будинки. Постраждалих осіб немає.Від обстрілу з боку росіян по селищу Лісна Стінка загинула цивільна жінка.

По місту Балаклія росіяни вдарили безпілотниками. Зруйновано непрацюючий магазин, приміщення пошти, будинки та багатоповерхівки. Обійшлося без потерпілих.

Армія рф завдали удар FPV-дронами по селу Івашки Золочівської громади. Внаслідок влучань частково пошкоджено приватний будинок.

Агентство Телевидения Новости