Четверо постраждалих за добу: поліція Харківщини оновила дані

Минулої доби росіяни били по Харкову, Чугуївському, Богодухівському, Ізюмському та Куп’янському районах. Проти мирного населення росіяни застосували ракету, артилерію, безпілотники та FPV-дрони. Постраждали четверо громадян.

Про це повідомили в ГУНП в Харківській області.

Вночі росіяни вдарили безпілотником по Салтівському району Харкова, виникла пожежа. Пошкоджені цивільне підприємство, офісні приміщення та авто, які були припарковані поруч. Постраждало подружжя – 65-річний чоловік та 63-річна дружина зазнали гострої реакції на стрес.

У Вовчанській громаді російський дрон влучив в автівку. Обійшлося без постраждалих.

В Богодухівському районі внаслідок ударів частково пошкоджена будівля навчального закладу, приватні будинки, господарчі споруди та два автомобілі.

Військові рф завдали ударів ракетами по місту Балаклія. Пошкоджено позаміський дитячий табір. Спалахнула лісова підстилка. Зазнав поранень 54-річний охоронець табору.

У Куп’янському районі внаслідок обстрілів постраждав 63-річний чоловік. Пошкоджені приватні та багатоквартирні будинки, споруди, територія агропідприємства та автомобілі.

