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Чи буде наступ 50-тисячного війська росіян на Харків: що кажуть військові

Чи буде наступ 50-тисячного війська росіян на Харків: що кажуть військові

Інформація іноземних медіа щодо перекидання 50-тисячного російського угруповання до українського кордону з метою наступу на Харків не відповідає дійсності.

Про це повідомило Оперативно-тактичне угруповання (ОТУ) «Харків».

«Окремі закордонні медіа з посиланням на «західних аналітиків» повідомили, що армія рф готується до нового масштабного наступу на Харків. З цією метою ворог начебто перекинув з Курщини до українського кордону, що межує з Харківською областю, 50-тисячне угруповання військ», – йдеться у повідомленні.

В ОТУ «Харків» наголошують, що ця інформація не відповідає дійсності.

Також військові закликали перевіряти інформацію перед публікацією, «а при виникненні запитань звертатися за роз’ясненнями до комунікаційних підрозділів Сил оборони України».

Агентство Телевидения Новости

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