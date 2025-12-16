Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:46
Просмотров: 69

Чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (ВІДЕО)

Чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (ВІДЕО)

Ввечері до пункту пропуску «Порубне» на мотоциклі прибув громадянин України. Чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався, знаючи, що не має підстав для виїзду з України. Тож просто спробував на великій швидкості прорватися через пункт пропуску до сусідньої країни.

Прикордонники Чернівецького загону зреагували миттєво. Подали команду «Бар’єр» та затримали порушника. Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження. Відносно затриманого складені протоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

Порушника та мотоцикл передано представникам Національної поліції.

Коментує прессекретар Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

Чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (ВІДЕО)

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Видерли очі русскому “тріумфу” ― “Примари” ГУР в Криму вполювали дві дороговартісні РЛС окупантів
Сегодня 10:34    72
Перейменування "копійки" в "шаг": комітет Ради рекомендує парламенту цю зміну
Сегодня 10:22    84
«Я більше не вивожу». Думка, яка буває у всіх. Що з нею робити? (ВІДЕО)
Сегодня 10:10    91
Україна стала членом Робочої групи з питань хабарництва ОЕСР
Сегодня 10:00    73
Хто продаєта купує е/е в України (ІНФОГРАФІКА)
Сегодня 09:43    100
В Україні цьогоріч закрилось понад 11 тисяч компаній: в яких сферах фірми працюють найдовше
Сегодня 09:33    103
росія системно фабрикує «докази» вигаданих злочинів України, перетворюючи брехню на інструмент виправдання війни
Сегодня 09:17    82
Збито/подавлено 57 ворожих БПЛА
Сегодня 09:11    92
Потери и результаты наступления РОВ за вторую неделю декабря в цифрах
Сегодня 09:09    96
Трамп серед антилідерів: 65,3% українців вважають, що США роблять недостатньо для перемоги України
Сегодня 09:04    96
Декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 