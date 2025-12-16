Чоловік на мотоциклі намагався прорватися до Румунії (ВІДЕО)

Ввечері до пункту пропуску «Порубне» на мотоциклі прибув громадянин України. Чоловік мав намір виїхати до Румунії, однак проходити прикордонно-митний контроль він не збирався, знаючи, що не має підстав для виїзду з України. Тож просто спробував на великій швидкості прорватися через пункт пропуску до сусідньої країни.

Прикордонники Чернівецького загону зреагували миттєво. Подали команду «Бар’єр» та затримали порушника. Ним виявився житель Львівської області 1992 року народження. Відносно затриманого складені протоколи за статтями 185-10 та 204-1 КУпАП.

Порушника та мотоцикл передано представникам Національної поліції.

Коментує прессекретар Чернівецького прикордонного загону Ігор Заруднєв.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»