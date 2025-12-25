Чорний час для російської авіації

Що показала нова тактика СОУ і скільки ворог втратив бойових літаків від початку повномасштабної війни

У ніч проти 21 грудня Головне управління розвідки Міноборони України провело операцію на російському військовому аеродромі під Липецьком, де було спалено винищувачі Су-30СМ з бортовими номерами "12" і "82". Це вже не перша операція на території країни-агресора, під час якої знищується російська тактична авіація. Впевнено можна сказати, що Україна обрала тактику полювання на російські бойові літаки на землі, де вони найбільш уразливі. І вона успішно працює.

На початку грудня ГУР здійснило наліт на аеродром Кача у тимчасово окупованому Криму, результатом якого стала ліквідація літаків МіГ-29 і Су-24. А в ніч проти 18 грудня вже далекобійні дрони Центру спецоперацій "А" СБУ вельми результативно відмінусували висотний перехоплювач МіГ-31БМ, через два дні вони вразили ще й два Су-27 у Бельбеку.

Очевидно, грудень стає чорним місяцем для російської тактичної авіації у 2025 році. Але не менш цікавим залишається питання, скільки росія вже втратила бойових літаків і скільки у неї залишається в строю.

Втрати тактичної авіації ПКС рф

Насамперед уточню, що в питанні втрат тактичної авіації ПКС рф буде дві категорії, а саме: офіційні дані Генерального штабу ЗСУ та верифіковані дані моніторингових груп, OSINTерів.

Різниця у тому, що верифіковані дані – це винятково ті, які мають відео- або фотопідтвердження пошкодження/знищення техніки. Зі свого боку Генеральний штаб ЗСУ не завжди надає такі дані, хоча за час повномасштабної війни в Україні ми вже неодноразово переконувалися у тому, що пропорція втрат верифікована – офіційні у середньому 1 до 2/2,5 зберігає високий рівень достовірності та довіри.

Згідно з офіційними повідомленнями, з 2022 року ПКС рф втратили в Україні 432 літаки. Найбільше російські окупаційні війська зазнали втрат у перший місяць повномасштабного вторгнення, у березні – 113 бойових машин. Тоді вони сміливо і вкрай нахабно літали в українському повітряному просторі, який до їхніх літаків виявився вельми й вельми недружнім.

Але усвідомлення неминучого прийшло не відразу, і за березень-квітень 2022 року росія зазнала найважчих втрат тактичної авіації за всю свою історію – понад 160 літаків.

І тут постає ще одна проблема з даними від ГШ: вони не містили вказівок щодо модифікацій літаків, а часто мали вигляд сухої констатації факту. Тип збитого або пошкодженого літака почали вказувати пізніше, коли втрати ПКС рф скоротилися через їхню втечу з повітряного простору України.

Що ж до верифікованих даних, то у різних моніторингових груп різні дані, але приблизно між собою схожі за кількістю і становлять від 150 до 160 літаків. З урахуванням пропорції 1 до 2/2,5 співвідношення вказує на високий рівень достовірності втрат ПКС рф у зведеннях ГШ ЗСУ.

Так, верифіковані втрати й стан бойової тактичної авіації ПКС рф на кінець 2025 року мають такий вигляд:

Су-24

Верифіковані втрати: 14-20

Загальна кількість: близько 130

Умовно боєздатний стан: менш як 80

Су-25

Верифіковані втрати: 41-46

Загальна кількість: близько 160

Умовно боєздатний стан: менш як 90

Су-27

Верифіковані втрати: 5

Загальна кількість: близько 100

Умовно боєздатний стан: менш як 60

Су-30

Верифіковані втрати: 20

Загальна кількість: близько 100

Умовно боєздатний стан: менш як 85

Су-34

Верифіковані втрати: 41-47

Загальна кількість: близько 110

Умовно боєздатний стан: менш як 90

Су-35

Верифіковані втрати: 8

Загальна кількість: близько 120

Умовно боєздатний стан: менш як 100

Су-57

Верифіковані втрати: 1-2

Загальна кількість: 19

Умовно боєздатний стан: 5

МіГ-29

Верифіковані втрати: 5

Загальна кількість: близько 85

Умовно боєздатний стан: менш як 60

МіГ-31

Верифіковані втрати: 4-6

Загальна кількість: близько 130

Умовно боєздатний стан: менш як 70

Важливо зазначити, що параметр "боєздатний стан" правильніше було б назвати "льотний стан", оскільки низка літаків ледве можуть виконувати бойові завдання, які покладаються зараз на ПКС рф. Як через свою морально-технічну застарілість, так і через загальну нездатність виконати завдання без ризику катастрофи. Простіше кажучи, вилетіти він може, а ось чи повернеться – питання.

Висновки

російська авіація починаючи з 2022 року зазнала найтяжчих втрат від часів Другої світової війни й продовжує їх зазнавати, навіть після того, як сховала літаки у глибокому тилу.

У повітряний простір України якщо зараз й залітає російська тактична авіація, то винятково для того, щоб з безпечної відстані запустити КАБ або авіаційну ракету. Але за неможливості дістати ПКС рф у повітрі Сили оборони України дотягуються до неї на землі.

Точно так само, як Україна – країна, що не має флоту, перемогла росію (яка мала Чорноморський флот у минулому, а зараз флотилію) у морському бою, зараз завдає поразки ПКС рф на землі, заганяючи бойові літаки, влаштовуючи полювання на них на їхній же території.

Не здивуюся, якщо у 2026 році ми побачимо масштабування цього полювання. Let the Hunt Begin!

Джерело: https://t.me/zloyodessit/26111

