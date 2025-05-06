Чорнобиль залишиться непридатним для життя ще 20 тисяч років, — голова ДАЗВ Григорій Іщенко

Він розповів про стан зони відчуження, російські загрози та перспективи промислового розвитку. Ключові тези:

● Радіація: Зона непридатна для життя через плутоній із періодом напіврозпаду 20 тисяч років. Туристичні маршрути безпечні лише за суворих правил.

● Промисловість: У 10-км зоні розвивають «зелену» енергетику. Нова сонячна станція на 762 кВт відкрита за кошти Іспанії, планується 2 ГВт генерації.

● Війна: російська окупація 2022 року завдала збитків на €3 млрд. Зруйновано лабораторії, викрадено техніку. У полоні — 65 нацгвардійців.

● Загрози: З Білорусі навпроти ЧАЕС стоїть корпус, який проводить навчання. ЗСУ контролюють ситуацію.

● Фауна: У зоні живуть коні Пржевальського, зубри, вовки, але міни та БпЛА загрожують тваринам.

● Сталкери: Через міни та ризик ДРГ «сталкерство» майже зникло. Останній порушник затриманий в березні.

● Майбутнє: Зона може стати технопарком із малими модульними реакторами та переробкою ядерних відходів.

Джерело: https://t.me/c/1197363285/162269

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