Что упало 1 февраля в Елецком районе Липецкой области?

российская ракета Х-22/32.

Благодаря опубликованному видео, без труда можно идентифицировать в падающем силуэте ракету Х-22/32. Одну из тех, которые на утро 1 февраля запускались российскими стратегическими ракетоносцами бомбардировщиками Ту-22М3 по Украине. Похоже, одна из ракет не захотела покидать родное воздушное пространство…

российские пропагандисты сейчас пытаются выдать объект, запечатлённый на видео за некую ступень от ракеты… Интересно, какая такая крылатая ступень, такой формы, от какой такой ракеты могла упасть в Елецком районе? Но, не мудрено, что пытаются.

Но, на самом деле, совершенно не удивлён в том, что упавшая ракета, оказалась именно Х-22/32.

Советские ракеты Х-22 известны не только своей отвратительно низкой точностью, но и не менее отвратительно низкой надёжностью.

С мая 2022 года Х-22 стали интенсивно применяться российской авиацией по Украине, хотя приняты на вооружение были ещё в 1968-м году и даже по меркам того времени не особо радовали своими характеристиками. Особенно в вопросах точности и надёжности топливной системы.

Фактически с первых дней возобновления применения Х-22 россияне убедились в том, что проблемы этих ракет никуда не испарились. Они не только были всё так же неточными и с высоким показателем отказа силовой установки, но и демонстрировали критическую зависимость точности и надёжности от дальности полёта. Чем дольше летит – тем выше вероятность отклонения от цели и отказа двигателя.

Тем не менее, из-за нехватки средств поражения, их продолжают применять, даже с учётом риска падения на головы самих же россиян.

Ещё один пример того, что мем “Будем бомбить Воронеж!” уже как третий год успешно и довольно канонично реализуется по российским районам и областям.

Джерело: https://t.me/zloyodessit/23642

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