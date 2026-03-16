Сегодня 09:45
Просмотров: 58
Чутливі дані державних ІТ-систем Швеції з’явилися у даркнеті: експерти говорять про серйозну кіберзагрозу
Хакери, ймовірно, викрали великі обсяги чутливої інформації з ІТ-систем державних органів Швеції. Дані виявили у даркнеті, пишуть шведські медіа.
За даними сайту Darkwebinformer, хакерська група ByteToBreach могла викрасти у консалтингової ІТ-компанії CGI Sweden повний вихідний код платформи, яку використовують державні установи Швеції для надання цифрових сервісів.
Фахівці з кібербезпеки попереджають, що витік може мати серйозні наслідки. Ситуацію оцінюють як потенційно критичну для безпеки державних систем.
Масштаб можливого витоку зʼясовують.
Джерело: https://t.me/spravdi/53776