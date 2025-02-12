Цифра дня: Миссия ООН сообщила, что в январе 2025 года по меньшей мере 139 мирных жителей Украины погибли и 738 получили ранения.

При этом 38 смертей (27%) и 223 ранений (30%) стали результатом атак с использованием беспилотников малой дальности, сбрасывающих взрывчатку на мирных жителей, часто находящихся в своих автомобилях или в общественном транспорте

"Беспилотники ближнего радиуса действия теперь представляют одну из самых смертоносных угроз для мирных жителей в прифронтовых районах", - сказала глава миссии Даниэль Белль.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50238

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