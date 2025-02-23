Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 09:51
Просмотров: 67

Цифра дня: В 2024 году россия выполнила на 104 % план мобилизации мужчин на временно оккупированной территории

Цифра дня: В 2024 году россия выполнила на 104 % план мобилизации мужчин на временно оккупированной территории

Руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко:

- В 2024 году россия должна была мобилизовать тысячи людей с недавно оккупированных территорий и ранее оказавшихся под оккупацией. По данным Главного управления разведки этот план выполнен на 104%. У них есть план мобилизации здесь и на текущий год. Это тоже тысячи людей.

При этом представитель Коордштаба не озвучил общее количество мобилизованных украинцев на ВОТ.

В Украине нарабатывают изменения в законодательство с тем, чтобы с принудительно мобилизованных украинцев на оккупированных территориях снять статус военнопленных в случае попадания в плен в Украине.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50802

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

САП. Актуальні події 17 – 22 лютого 2025 року
Сегодня 10:55    22
Пропагандистка симоньян не змогла побороти YouTube
Сегодня 10:42    51
В Германии задержали россиянина за подготовку теракта в посольстве Израиля
Сегодня 10:29    67
СБУ та Нацполіція «по гарячих слідах» затримали агента фсб, який на замовлення рф підірвав авто військового прокурора в Одесі
Сегодня 10:16    67
САП та НАБУ повідомили про підозру в декларуванні недостовірних відомостей колишньому голові Тернопільської облради
Сегодня 09:39    79
Фіцо виправдав агресію рф та звинуватив Зеленського
Сегодня 09:27    102
“Слышь, кадыровцы ― это пи..орасы бородатые! С..бались, нах..й, вот эти чеченцы!” - перехоплення ГУР
Сегодня 09:15    77
Сибіга: "Усунення першопричин" війни – це зупинка агресії рф
Сегодня 08:51    86
Харківщина, 23 лютого
Сегодня 08:36    83
Збито 138 ворожих БПЛА, 119 безпілотників – не досягли цілей (локаційно втрачені)
Сегодня 08:31    91
Февраль
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 