Цифра дня: В 2024 году россия выполнила на 104 % план мобилизации мужчин на временно оккупированной территории

Руководитель Секретариата Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными Богдан Охрименко:

- В 2024 году россия должна была мобилизовать тысячи людей с недавно оккупированных территорий и ранее оказавшихся под оккупацией. По данным Главного управления разведки этот план выполнен на 104%. У них есть план мобилизации здесь и на текущий год. Это тоже тысячи людей.

При этом представитель Коордштаба не озвучил общее количество мобилизованных украинцев на ВОТ.

В Украине нарабатывают изменения в законодательство с тем, чтобы с принудительно мобилизованных украинцев на оккупированных территориях снять статус военнопленных в случае попадания в плен в Украине.

Джерело: https://t.me/c/1226880919/50802

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