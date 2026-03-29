Сегодня 08:59
Цифрова ізоляція: як окупанти будують «інтернет-гетто» на ТОТ

Загарбники завершують створення закритої екосистеми на захоплених територіях, повністю обмежуючи доступ до Instagram, Facebook, X та незалежних медіа.

Технічна сторона контролю:

● Система ТСПУ: У провайдерів встановлено технічні засоби протидії загрозам. Це дозволяє кремлю в реальному часі фільтрувати весь трафік та блокувати сайти без відома користувача.

● Блокування VPN: Провайдери системно ускладнюють роботу сервісів обходу цензури, а спроби доступу до заборонених ресурсів тепер суворо відстежуються.

● Освітні та культурні платформи замінюють локальними аналогами, які транслюють викривлену картину реальності.

▶ ️Як працює російська цензура та які провайдери залучені до схеми (https://sprotyv.org.ua/rosiia-buduie-tsyfrovu-fortetsiu-v-okupovanykh-rehonakh/)

✅Чат-бот ЦНС (https://t.me/official_sprotyv_bot)

Джерело: https://t.me/sprotyv_official/8417

