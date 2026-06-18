ЦПД фіксує продовження дезінформаційної кампанії про «продаж Україною на чорному ринку наданого західного озброєння»

російські пропагандистські ресурси поширюють відео, на якому нібито український військовослужбовець стверджує, що надана партнерами зброя «не доходить» до передової, а натомість масово розпродується за кордон, зокрема до нестабільних регіонів світу.

✅ Це відео є повністю сфальсифікованим. Його аналіз чітко засвідчує використання технологій штучного інтелекту. Жодних підтверджень у відео не надається, а сама «промова» згенерованого персонажа складається виключно з шаблонних тез кремлівської пропаганди.

❗️Мета таких вкидів — деморалізувати українське суспільство та дискредитувати оборонну співпрацю України з іноземними партнерами.

Насправді Україна впровадила багаторівневу систему моніторингу та контролю за використанням західного озброєння, зокрема за участю міжнародних партнерів. Жодних фактів «витоку» чи продажу цієї зброї на чорному ринку за весь час повномасштабної війни не було виявлено.

російська пропаганда системно використовує ШІ-генеровані відео з фейковими «українськими військовими» в рамках своїх інформаційних операцій. Центр уже неодноразово виявляв (https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18255) подібні фейки з «військовими».

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/18325

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