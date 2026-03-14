ЦПД фіксує у TikTok нову хвилю ШІ-відео, спрямованих на психологічний тиск і деморалізацію українських військовослужбовців

● У цих роликах використовуються образи дітей. У частині відео згенеровані «діти дошкільного віку» плачуть за мобілізованим батьком, розповідають, що мама постійно сумує, бо батько на війні, або що у сім’ї з’явився «новий тато», який погано до них ставиться. Такі сцени зазвичай створені у схожому візуальному стилі — на дитячих майданчиках або в дитячих садках.

● Інша група роликів показує підлітків, які нібито розповідають, що після мобілізації батька вони почали вживати небезпечні речовини або вчиняти злочини. У цих відео також використовується типовий візуальний ряд — підлітки біля під’їздів багатоповерхівок або у дворах.

✅ Усі ці ролики згенеровані штучним інтелектом та централізовано вкидаються у соцмережі через анонімні акаунти. Йдеться про скоординовану інформаційну операцію.

❗️Мета кампанії — вдарити по одній з найчутливіших тем для військових, які мають дітей. Через емоційні образи ворог намагається сформувати у них відчуття провини за те, що вони «залишили родину», та підірвати їхній моральний дух.

Це особливо цинічна тактика, адже саме російська агресія є причиною того, що українці змушені захищати державу зі зброєю в руках замість того, щоб бути поруч зі своїми дітьми.

Джерело: https://t.me/CenterCounteringDisinformation/17437

