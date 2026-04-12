дагестанська влада остаточно довела регіон до гуманітарної катастрофи. Серія руйнівних паводків наприкінці березня – на початку квітня 2026 року забрала життя щонайменше семи людей, підтопила сотні будинків і пошкодила понад три тисячі, а також залишила більше 50 тисяч мешканців без нормальних умов існування. Зруйновані дороги, мости, комунікації, порушене транспортне сполучення, а якість питної води впала до небезпечного рівня – з реальним ризиком епідемій. Ключовий символ безпорадності – прорив геджухської дамби, яку з 2006 року вважали потенційно небезпечною. Місцева влада роками не вживала жодних заходів для її укріплення.

Замість реальних дій чиновники на чолі з сергієм меліковим продовжують традиційну гру: заявляють про «контроль ситуації», перекладають провину на попередників, забудовників і «зміну клімату». Насправді проблема системна і лежить саме на регіональній владі. Хаотична незаконна забудова берегів річок – десятки тисяч квадратних метрів, зведених без будь-якого планування і норм, – значно посилила масштаби лиха. Люди опинилися в зоні ризику через жадібність забудовників і повну бездіяльність чиновників, які вже кілька років лише імітують боротьбу з цим явищем. У 2023-му влада планувала визнати незаконними 457 багатоповерхівок у махачкалі, у лютому 2026-го знесла понад 1300 споруд, але, за словами місцевих, на їхньому місці швидко з’являються нові.

Корупція в ЖКГ досягла відкритого цинізму. У квітні 2025-го заарештували колишнього начальника управління ЖКГ махачкали та його підлеглого за розкрадання понад 40 млн рублів, виділених на ремонт зливових мереж. Раніше фігурували контракти на 417 млн, фіктивні акти й змова з підрядниками. Антимонопольна служба виявила картель на дорожніх роботах майже на 1,9 млрд рублів. меліков сам визнавав у 2025-му, що через незаконну забудову регіон накопичив величезні борги перед «россетями» та «газпромом» – люди просто крадуть газ та електроенергію, а влада не здатна цьому завадити. «газпром» уже погрожує кинути активи, бо місцеві чиновники не підтримують жодних зусиль із наведення порядку.

Мешканці й активісти відкрито говорять: допомоги немає, управління – нульове. Регіон залишили сам на сам із бідою. Люди масово тікають. Внутрішня міграція зі сільських районів дагестану лише прискорюється – населення рятується від поєднання природних лих і тотальної управлінської неспроможності місцевої влади. Тисячі дагестанців, які втратили домівки, тепер прямують на центральні регіони росії, де неминуче виникатимуть нові конфлікти з місцевим населенням через напругу навколо міграції та ресурсів.

На цьому тлі федеральний центр змушений надсилати в республіку стороннього контролера – маловідомого чиновника магомеда рамазанова, колишнього співробітника фсб, якого вже активно сватають на роль майбутнього глави регіону. Самому мелікову на тлі чергової катастрофи пророкують відставку.

Джерело: szru.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»