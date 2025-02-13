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ДБР завершило розслідування щодо постачання прикордонникам неякісних шоломів на 36 млн грн

ДБР завершило розслідування щодо постачання прикордонникам неякісних шоломів на 36 млн грн

Працівники ДБР завершили розслідування відносно директора товариства, який поставив Держприкордонслужбі неякісні балістичні шоломи на 36 млн грн. Раніше було завершене розслідування щодо командира військової частини, який прийняв та оплатив ці шоломи.

Після початку збройної агресії росії, командир уклав угоду з приватним підприємством на закупівлю шоломів для прикордонників.

Постачальник доставив шоломи в Україну і, відповідно до вимог законодавства та на підставі укладеної угоди, 8 шоломів було направлено у профільну установу для проведення випробувань щодо їх якості. Експертиза показала, що шоломи не відповідають жодному з необхідних класів захисту.

Командир за таких умов був зобов'язаний прийняти рішення, забракувати всі поставлені шоломи та повернути їх постачальнику. Натомість він ухвалив рішення прийняти продукцію на баланс та здійснити за неї оплату.

ДБР вжило заходів щодо відшкодування збитків.

Джерело: https://t.me/DBRgovua/5248

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