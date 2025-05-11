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«Деды воевали...»

«Деды воевали...»

На фото: заборонена в рф картина російського художника Миколи Терехова «Живи й пам’ятай». Триколор (тоді ще прапор РОА, а не РФ) кидають до підніжжя мавзолею.

«А багато хто навіть не замислюється, хто нами править і що означає прапор, який майорить нині над Кремлем...», Микола Терехов.

Русская Освободітєльная Армія Вермахту (РОА), більш відома як власовська (під командуванням генерала Андрія Власова), до речі, виступала під триколором, що став прапором сучасної росії.

У всіх штабах РОА теперішній російський державний прапор висів поруч із портретом Гітлера та нацистським прапором зі свастикою, а саму «Русскую Освободітєльную армію» у Німеччині називали «Східним легіоном SS».

У військових діях проти червоної армії та мирного населення СРСР солдати-власівці відрізнялися таким звірством, що гітлерівці з радістю доручали їм усю найбільш брудну роботу, зокрема каральні операції проти цивільних осіб.

На початку 1945 року РОА нараховувала близько 200 000 чоловік. За весь період війни нарукавний знак РОА носили близько 800 000 вояків.

У РОА входили 12 охоронних корпусів, 13 дивізій, 30 бригад.

Дивосвіт...

Джерело: https://www.facebook.com/12Andrey12

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