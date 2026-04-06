Сегодня 09:14
DeepState: Сили оборони відкинули окупантів на Харківщині
ЗСУ відновили контроль поблизу села Амбарного на Харківщині.
Про це повідомляє український моніторинговий проєкт DeepState.
За словами аналітиків, підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади здійснили успішну операцію з винищення противника у лісах поблизу Амбарного та зачистки цієї території.
«Бійці системно знищують противника, позбавляючи його можливості відновити втрачені позиції та закріпитися на нових рубежах», – йдеться у повідомленні.
Амбарне – село Великобурлуцької громади Куп’янського району.