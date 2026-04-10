Десять разів з початку доби атакували росіяни на Харківщині

Зведення Генштабу ЗСУ станом на 16:00 10 квітня. Триває 1507 доба широкомасштабної збройної агресії рф проти України.

Від початку доби росіяни 61 раз атакували позиції Сил оборони.

На Південно-Слобожанському напрямку противник вісім разів штурмував позиції підрозділів ЗСУ у районах населених пунктів Вовчанськ, Колодязне, Стариця та Приліпка.

На Куп’янському напрямку окупанти двічі намагалися поліпшити своє становище в районі населеного пункту Новоплатонівка.

