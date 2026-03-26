Десятеро постраждалих через ранковий обстріл Харкова

Через ранковий обстріл Харкова постраждали десять людей: поліція фіксує наслідки.

Про це повідомляє ГУНП в Харківській області.

26 березня російські війська атакували місто засобами повітряного ураження.

Внаслідок влучання БпЛА в Слобідському районі пошкоджений багатоквартирний будинок, ресторан, автомобілі.

Вибухові поранення отримав 64-річний чоловік. Також гострої стресової реакції зазнали вісім жінок від 58 до 67 років, а також 63-річний чоловік.

Слідчі, криміналісти та вибухотехніки документують наслідки обстріли.

За фактом воєнного злочину розпочато кримінальне провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України.

