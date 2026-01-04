Деталі операції “Абсолютна рішучість”

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Джон «Ден» Кейн (John Daniel Caine) про деталі операції із затримання Мадура та його дружини

▪️ Операція названа “Абсолютна рішучість” і стала кульмінацією місяців планування та підготовки.

▪️ Операція вимагала найвищої точності та злагодженості об'єднаних сил. Понад 150 літаків злетіли по всій Західній півкулі, діючи скоординовано, зійшовшись у часі й просторі для єдиної мети: доставити групу перехоплення в центр Каракаса, зберігаючи елемент несподіванки. Відмова одного компонента цієї добре налагодженої машини загрожувала б усій місії. Ті, хто був у повітрі над Каракасом минулої ночі, були готові віддати життя за тих, хто був на землі та в гелікоптерах.

▪️ Після місяців роботи розвідників, щоб знайти Мадуро і зрозуміти, як він рухався, де жив, куди їздив, що їв, що носив, яких мав домашніх тварин, на початку грудня група була готова, очікуючи низку узгоджених подій. Ключовим був вибір правильного дня, щоб мінімізувати ризик для цивільних та максимізувати ефект несподіванки.

▪️ Протягом тижнів до Різдва та Нового року військові США були напоготові, чекаючи на сигнал від Трампа. Минулої ночі погода покращилась, відкривши шлях, яким могли пройти пілоти — над океаном, горами, під низькими хмарами.

▪️ Вночі літаки почали злітати з 20 різних баз на суші та морі по всій Західній півкулі – бомбардувальники, винищувачі, розвідувальні, спостережні та вертольоти.

▪️ Гелікоптери з евакуаційними силами злетіли і розпочали політ до Венесуели на висоті 100 футів. Наближаючись до берегів Венесуели, США почали застосовувати різні засоби від SPACECOM, CYBERCOM та інших структур, щоб створити коридор. Ці сили прикривали літаки Морської піхоти США, ВМС США, Повітряних сил США та Національної гвардії. До складу сил входили F-22, F-35, F-18, EA-18, E-2, бомбардувальники B-1 та інші допоміжні літаки, а також дрони.

▪️ Коли сили наближалися до Каракаса, авіаційний компонент почав демонтувати системи ППО Венесуели, застосовуючи зброю для безпечного проходу гелікоптерів у цільову зону.

▪️ Гелікоптерна група наближалась на низькій висоті до комплексу Мадуро о 2:01 за місцевим часом. Група захоплення спустилася на територію і рухалась швидко до цілі, ізолювавши район для безпеки наземних сил під час затримання обвинувачених.

▪️ Після прибуття в цільову зону гелікоптери потрапили під обстріл і відповіли вогнем для самооборони. Один з бортів був уражений, але залишився придатним для польоту.

▪️ Мадуро та його дружина здалися і були взяті під варту без жодних втрат. Після затримання підрозділ почав готуватися до відходу. Гелікоптери викликали для евакуації групи, тоді як винищувачі та дрони забезпечували прикриття з неба та вогневу підтримку.

▪️ Відбулося кілька сутичок, коли сили почали відступати, але група успішно евакуювалася і повернулися на свої бази, опинившись над морем о 3:29 за східним часом, а Мадуро та його дружина були доставлені на USS Iwo Jima [десантний корабель]

