Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування 29,8 млн грн збитків, завданих державному бюджету

Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, яка спеціалізується на виробництві фотографічного устаткування, ухилялися від сплати податку на додану вартість (ПДВ) та податку на прибуток.

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області, та акту податкової перевірки ДПС. Сума завданих державі збитків у розмірі 29,8 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи.

Керівнику товариства повідомлено про підозру.

Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завданих збитків у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/7834

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