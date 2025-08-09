Надзвичайне
Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 6 млн грн збитків завданих державному бюджету

Детективи ТУ БЕБ у Київській області забезпечили відшкодування понад 6 млн грн збитків завданих державному бюджету

Встановлено, що впродовж тривалого періоду службові особи компанії, яка спеціалізується на будівництві та продажу об’єктів нерухомого майна, умисно ухилялися від сплати податку на додану вартість (ПДВ).

Досудове розслідування розпочато на підставі аналітичного продукту, складеного фахівцями Територіального управління БЕБ у Київській області. Сума завданих державі збитків у розмірі понад 6 млн грн підтверджена висновком судово-економічної експертизи. (https://t.me/esbu_gov_ua/8888)

Особі, що була відповідальна за здійснення фінансових операцій товариства, повідомлено про підозру в ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів).

Детективи БЕБ забезпечили відшкодування товариством завдані державі збитки у повному обсязі. Кошти вже сплачено до бюджету, а кримінальне провадження відносно підозрюваного скеровано до суду з клопотанням про звільнення від кримінальної відповідальності.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/8888

