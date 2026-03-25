Сегодня 10:58
Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування підприємством понад 5 млн грн несплаченого ПДВ

Детективи ТУ БЕБ у Волинській області забезпечили відшкодування підприємством понад 5 млн грн несплаченого ПДВ

Підприємство, що спеціалізується на оптовій торгівлі електроінструментами та виробничим обладнанням, реалізувало товар на понад 30 млн грн.

Водночас керівник не відобразив у податковому обліку проведені господарські операції, що призвело до ненадходження до бюджету понад 5 млн грн податку на додану вартість.

Під час досудового розслідування завдані державі збитки відшкодовано в повному обсязі.

Кримінальне провадження скеровано до суду з клопотанням про звільнення особи від кримінальної відповідальності у зв’язку з повним відшкодуванням шкоди.

Процесуальне керівництво здійснюють прокурори Волинської обласної прокуратури.

Джерело: https://t.me/esbu_gov_ua/10683

