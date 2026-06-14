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Дев’ять авіаударів за годину: окупанти атакували КАБами Золочівську громаду

Дев’ять авіаударів за годину: окупанти атакували КАБами Золочівську громаду

14 червня окупанти скинули дев’ять авіабомб на Золочівську громаду Харківської області. Унаслідок атаки знищено приміщення будівлю у селі Одноробівка.

Про це повідомили в ГУ ДСНС України у Харківській області.

З 8:30 до 9:20 російська авіація завдала дев’яти ударів КАБ по Золочівській громаді.

Трьома авіабомбами було знищено приміщення столової місцевого сільськогосподарського підприємства у селі Одноробівка.

Ще шість КАБів вдарили поблизу сіл Петрівка та Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Агентство Телевидения Новости

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