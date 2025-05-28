Дев'ятий випробувальний пуск корабля Starship закінчився невдачею — BBC.

"Ми втратили зв'язок із кораблем кілька хвилин тому. Таким чином, дев'яте льотне випробування підійшло до кінця», — сказав представник SpaceX під час прямої трансляції.

Корабель стартував о 18:36 за місцевим часом із майданчика Starbase на півдні Техасу. Після відділення ракети-носія Super Heavy зв'язок із нею було втрачено — за планом вона мала приводнитися в Мексиканській затоці.

Через півгодини польоту корабель, який пролетів далі, ніж під час двох попередніх польотів, почав хаотично обертатися, після чого з ним також втратили зв'язок. Імовірно, він здійснив оберт навколо Землі і зазнав руйнувань після входження в атмосферу в районі Індійського океану.

Під час польоту в корабля не відкрилися люки вантажного відсіку, які мали вивести на орбіту корисне навантаження — імітатори супутників Starlink. Крім того, стався витік палива.

Під час дев'ятого польоту надважка ракета-носій Super Heavy вперше використовувалася повторно. Минулого разу вона благополучно повернулася на стартовий майданчик у Техасі, але в цьому польоті такого завдання не ставили.

У SpaceX заявили, що проаналізують причини інциденту і зроблять із нього висновки. Компанія заявила, що випробування допоможуть підвищити надійність Starship.

За словами засновника SpaceX Ілона Маска, тепер вони відбуватимуться частіше.

Джерело: https://t.me/znua_live/203418

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