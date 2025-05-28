Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 07:25
Просмотров: 67

Дев'ятий випробувальний пуск корабля Starship закінчився невдачею — BBC.

Девятий випробувальний пуск корабля Starship закінчився невдачею — BBC.

"Ми втратили зв'язок із кораблем кілька хвилин тому. Таким чином, дев'яте льотне випробування підійшло до кінця», — сказав представник SpaceX під час прямої трансляції.

Корабель стартував о 18:36 за місцевим часом із майданчика Starbase на півдні Техасу. Після відділення ракети-носія Super Heavy зв'язок із нею було втрачено — за планом вона мала приводнитися в Мексиканській затоці.

Через півгодини польоту корабель, який пролетів далі, ніж під час двох попередніх польотів, почав хаотично обертатися, після чого з ним також втратили зв'язок. Імовірно, він здійснив оберт навколо Землі і зазнав руйнувань після входження в атмосферу в районі Індійського океану.

Під час польоту в корабля не відкрилися люки вантажного відсіку, які мали вивести на орбіту корисне навантаження — імітатори супутників Starlink. Крім того, стався витік палива.

Під час дев'ятого польоту надважка ракета-носій Super Heavy вперше використовувалася повторно. Минулого разу вона благополучно повернулася на стартовий майданчик у Техасі, але в цьому польоті такого завдання не ставили.

У SpaceX заявили, що проаналізують причини інциденту і зроблять із нього висновки. Компанія заявила, що випробування допоможуть підвищити надійність Starship.

За словами засновника SpaceX Ілона Маска, тепер вони відбуватимуться частіше.

Джерело: https://t.me/znua_live/203418

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

Холодна зустріч на ПА НАТО
Сегодня 07:16    75
США і ЄС більше не співпрацюють у сфері протидії ухиленню росії від санкцій
Сегодня 07:02    65
Розробники General Atomics представили інноваційний бойовий дрон MQ-9B SeaGuardian
27.05.2025 09:54    114
У Великій Британії у Ліверпулі автомобіль в’їхав у натовп людей під час святкування перемоги ФК «Ліверпуль» у Прем'єр-лізі
27.05.2025 07:46    97
Цікавий момент із G7
27.05.2025 07:23    134
Сім найімовірніших наступників Трампа у 2028 році — The Hill
27.05.2025 06:47    121
Ілон Маск відходить від політики — боїться за власну безпеку та хоче зосередитись на бізнесі
26.05.2025 10:21    114
Трамп відтермінував 50% мита на ЄС після розмови з Урсулою фон дер Ляйен
26.05.2025 09:50    117
КНДР. Відповідальних за аварію есмінця заарештували
26.05.2025 09:44    110
Трамп смягчает позицию к путину в момент, когда российское военное преимущество ослабевает
26.05.2025 08:58    110
Май
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 