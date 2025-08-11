Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Фотопастки прикордонників 7 прикордонного Карпатського загону регулярно фіксують мешканців дикої природи в прикордонні Самбірщини: від ведмедів і вовків до лисиць, кабанів та косуль.

Але за красивими кадрами стоїть нагадування: прикордоння - це не лише мальовничі пейзажі, а й зона підвищеної відповідальності.

Прагнення до пригод, втрата пильності чи бажання зійти з маршруту можуть обернутися неочікуваною зустріччю з хижаком або порушенням державного кордону.

Тож, вирушаючи в мандрівку, плануйте маршрут заздалегідь, рухайтеся лише перевіреними стежками, дбайте про власну безпеку та не порушуйте кордон.

Джерело: dpsu.gov.ua

