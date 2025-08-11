Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:40
Просмотров: 108

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Фотопастки прикордонників 7 прикордонного Карпатського загону регулярно фіксують мешканців дикої природи в прикордонні Самбірщини: від ведмедів і вовків до лисиць, кабанів та косуль.

Але за красивими кадрами стоїть нагадування: прикордоння - це не лише мальовничі пейзажі, а й зона підвищеної відповідальності.

Прагнення до пригод, втрата пильності чи бажання зійти з маршруту можуть обернутися неочікуваною зустріччю з хижаком або порушенням державного кордону.

Тож, вирушаючи в мандрівку, плануйте маршрут заздалегідь, рухайтеся лише перевіреними стежками, дбайте про власну безпеку та не порушуйте кордон.

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Дика природа у зоні підвищеної відповідальності: фотознахідки прикордонників

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

В Україні викрили 31 шахрайський кол-центр
Сегодня 10:15    111
“А чего они летают по населенным пунктам?!” ― росіянка невдоволена “нєштатним сходом боєприпасів” авіації рф
Сегодня 10:03    111
Окупанти “регулюють” ціни на питну воду на ТОТ Донеччини терором
Сегодня 09:51    100
росія знову спекулює на темі полонених
Сегодня 09:39    99
Прикордонники бригади «Гарт» дронами на оптоволокні полюють на замасковані ворожі автівки під Вовчанськом (ВІДЕО)
Сегодня 09:17    116
Успешные атаки последних месяцев подсвечивают закономерность
Сегодня 08:47    121
За тиждень Нацбанк продав 843 мільйона доларів
Сегодня 08:38    89
Збито/подавлено 59 ворожих БПЛА
Сегодня 08:29    90
На Одеській митниці викрито хабарницю
Сегодня 08:17    99
Оперативна інформація станом на 08:00 11.08.2025 щодо російського вторгнення
Сегодня 08:14    111
Август
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 