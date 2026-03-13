Дискримінація України на Паралімпіаді: МПК чітко показав, що став на бік росії

На Паралімпійських іграх 2026 року національна збірна України та українські вболівальники піддаються тиску та дискримінації. Зокрема, у сім'ї одного з українських спортсменів при вході на стадіон забрали національну символіку.

Також представники Міжнародного паралімпійського комітету вимагали зняти прапор України з будинку, в якому мешкає українська команда.

▶️ Ці та інші інциденти – не випадковість. Вони свідчать про цілковиту зневагу Міжнародного паралімпійського комітету до України, її спортсменів та уболівальників.

▶️ Особливо цинічно це виглядає на фоні того, що російських та білоруських спортсменів допустили до змагань під власними прапорами, які заплямовані кров'ю українців.

▶️ Своїми рішеннями Міжнародний олімпійський комітет фактично став на бік росії в її геноцидній війні проти України.

▶️ Це не лише суперечить принципам Олімпізму, але й сприяє «нормалізації» війни проти України, якої всіма засобами прагне добитись росія.

▶️ Послаблення ізоляції росії і накладених на неї обмежень не наближає мир, а заохочує агресора продовжувати вбивства і терор.

Джерело: https://t.me/spravdi/53713

