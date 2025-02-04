Для обстрілів Харківської області росіяни задіяли КАБи, РСЗВ та дрони

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Богодухівському, Куп’янському та Лозівському районах Харківської області. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 16:40 у Богодухівському районі зафіксовано влучання КАБу по відкритій місцевості поблизу села Муравське та одного КАБу поблизу села Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

О 10:30 у селі Олексіївка Лозівського району в полі знайдено залишки збитого БпЛА.

Обстріли Куп’янського району

16:30 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона пошкоджена автівка.

16:15 Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, гараж. Постраждала 71-річна жінка.

15:40 Куп’янськ: внаслідок удару КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

15:10 село Моначинівка: за даними поліції Харківщини, окупанти завдали ударів із РСЗВ «Град». Пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж. Постраждала цивільна жінка.

13:30 Куп’янськ: внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено автомобіль.

11:40 Куп’янськ: влучання ворожого FPV-дрона в автомобіль швидкої медичної допомоги. Постраждалих немає.

10:20 Куп’янськ: внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено службове авто поліції.

10:00 село Благодатівка: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

10:00 село Благодатівка: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 38 людей, зокрема 14 дітей.

Агентство Телевидения Новости