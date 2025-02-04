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Для обстрілів Харківської області росіяни задіяли КАБи, РСЗВ та дрони

Для обстрілів Харківської області росіяни задіяли КАБи, РСЗВ та дрони

Протягом доби окупанти завдавали ударів по Богодухівському, Куп’янському та Лозівському районах Харківської області. Є постраждалі.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Близько 16:40 у Богодухівському районі зафіксовано влучання КАБу по відкритій місцевості поблизу села Муравське та одного КАБу поблизу села Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.

О 10:30 у селі Олексіївка Лозівського району в полі знайдено залишки збитого БпЛА.

Обстріли Куп’янського району

16:30 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона пошкоджена автівка.

16:15 Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, гараж. Постраждала 71-річна жінка.

15:40 Куп’янськ: внаслідок удару КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.

15:10 село Моначинівка: за даними поліції Харківщини, окупанти завдали ударів із РСЗВ «Град». Пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж. Постраждала цивільна жінка.

13:30 Куп’янськ: внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено автомобіль.

11:40 Куп’янськ: влучання ворожого FPV-дрона в автомобіль швидкої медичної допомоги. Постраждалих немає.

10:20 Куп’янськ: внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено службове авто поліції.

10:00 село Благодатівка: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

10:00 село Благодатівка: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.

В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 38 людей, зокрема 14 дітей.

Агентство Телевидения Новости

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