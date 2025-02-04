Для обстрілів Харківської області росіяни задіяли КАБи, РСЗВ та дрони
Протягом доби окупанти завдавали ударів по Богодухівському, Куп’янському та Лозівському районах Харківської області. Є постраждалі.
Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Близько 16:40 у Богодухівському районі зафіксовано влучання КАБу по відкритій місцевості поблизу села Муравське та одного КАБу поблизу села Березівка. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила.
О 10:30 у селі Олексіївка Лозівського району в полі знайдено залишки збитого БпЛА.
Обстріли Куп’янського району
16:30 Куп’янськ: внаслідок влучання дрона пошкоджена автівка.
16:15 Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, гараж. Постраждала 71-річна жінка.
15:40 Куп’янськ: внаслідок удару КАБ пошкоджено будівлю цивільного підприємства.
15:10 село Моначинівка: за даними поліції Харківщини, окупанти завдали ударів із РСЗВ «Град». Пошкоджено три приватні будинки, дві господарчі споруди, гараж. Постраждала цивільна жінка.
13:30 Куп’янськ: внаслідок удару FPV-дрона пошкоджено автомобіль.
11:40 Куп’янськ: влучання ворожого FPV-дрона в автомобіль швидкої медичної допомоги. Постраждалих немає.
10:20 Куп’янськ: внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено службове авто поліції.
10:00 село Благодатівка: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.
10:00 село Благодатівка: внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарча споруда.
В результаті посилення заходів з евакуації з Купʼянського та Борівського напрямків евакуйовано 38 людей, зокрема 14 дітей.