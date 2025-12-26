Надзвичайне
До Різдва — повторюємо ще раз: як росія використовує релігію проти України

Дослідження Центру стратегічних комунікацій.

У російській політичній системі віра давно перестала бути про Бога. РПЦ — це не церква, а ще один елемент державної машини поряд з армією, фсб і пропагандою.

● Для кремля церква — багатофункціональний інструмент:

— «освячує» війну проти України;

— продає міф про «триєдиний народ» і «захист православних»;

— мобілізує суспільство й виправдовує агресію як «священну».

● Як працює пропаганда:

— Україну називають країною «сатанізму»;

— ПЦУ — «єретиками» й «розкольниками»;

— повернення Лавр державі — «репресіями»;

— війну — «священною місією».

● Це не поодинокі вкиди, а ціла система: церковні структури, медіа, «православні блогери», лояльні експерти, ботоферми — в росії, Україні й за кордоном.

Основні деталі — на картинках:

Джерело: https://t.me/spravdi/51808

