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Доклад Оборонного Разведывательного Агентства США "Мировая оценка угроз-2025"

Доклад Оборонного Разведывательного Агентства США Мировая оценка угроз-2025

(https://armedservices.house.gov/uploadedfiles/2025_dia_statement_for_the_record.pdf)

Это не Талси Габбард, это ведомство генерал-лейтенанта Джеффри Круза. Кстати, Круз был назначен ещё при Байдене.

Доклад опубликован 11 мая, то есть до последнего разговора Трампа с Путиным.

Россия обозначена угрозой №2 после Китая, ей в докладе посвящено 5 страниц. Главное.

▪️Владимир Путин считает войну в Украине экзистенциальным противостоянием с Западом, которое определит место России в мире, прочность его власти и историческое наследие. Путин уверен в своей победе и готов воевать как минимум до конца 2025.

▪️Цели Путина с начала войны НЕ изменились: украинский нейтралитет и дальнейшее расчленение украинского государства. Россия утверждает об открытости к урегулированию, но требует контроля над размером украинской армии.

▪️В отсутствие переговорного урегулирования или крепкой западной помощи поле боя продолжит медленно склоняться в пользу России на протяжении 2025 года, хотя продвижение России достигается высокими потерями.

▪️Доклад оценивает российские потери в 700 тысяч человек из которых 170 тысяч человек убитыми, 3 тысячи танков, 10 тысяч ББМ, 250 бортов авиации и 10 военных кораблей.

(Очень консервативно. Тот же Oryx задокументировал (https://www.oryxspioenkop.com/2022/02/attack-on-europe-documenting-equipment.html) 4 тысячи танков и под 13 тысяч ББМ, - прим.).

▪️Россия продолжит стратегию истощения, фокусируясь на снижении украинской боеспособности и воли к сопротивлению. Путин и его военные лидеры хотели бы ускорить темпы продвижения, но, кажется, Москву устраивает нынешняя ситуация.

▪️Россия рассчитывает, что постепенно сможет истощить ресурсы Украины, переждав готовность Запада её поддерживать. Российские удары по критической инфраструктуре Украины направлены на подавление её воли к сопротивлению.

▪️Конвенциональные возможности России, вероятно, будут деградировать в ближайшие три года, так как большинство её боеспособных подразделений задействованы на фронте. Вместо усовершенствования вооружений Россия отдаёт предпочтение восстановлению имеющихся боевых платформ. Россия испытывает нехватку рабочей силы в экономике.

▪️Россия перегружает свою авиацию и пилотов в боевых операциях, её ВКС показывают себя плохо (poor), но она продолжит текущий темп задействования ВКС в войне. Уровень боеготовности российских ВКС привёл к большим потерям авиации и персонала, с другой стороны РФ разработала новую тактику в виде КАБов.

▪️Россия успешно задействует РЭБ, которая целенаправленно сфокусирована на противодействии западным технологиями. Также России помогают многочисленные БПЛА, которые показали себя эффективными дешёвыми средствами как для ударов на короткие и дальние дистанции, так и для разведки и наведения.

▪️Россия почти точно хочет избежать прямого военного конфликта с НАТО, потому что оценивает, что не сможет победить в конфронтации с альянсом. Тем не менее, Москва полностью готова к ассиметричным действиям: кибератакам, диверсиям, саботажу и убийствам ключевых лиц в Европе для подрыва западного единства и поддержки Украины.

Джерело: t.me/ToBeOr_Official

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