Сегодня 09:54
"Доні 13 центів"

Історія про жадібність і дрібʼязковість.

У 1990 році сатиричний журнал Spy Magazine провів «соціальний експеримент».

У Spy створили фіктивну компанію National Refund Clearinghouse і розіслали 58 найвідомішим і найбагатшим американцям чеки нібито як «повернення переплати», пояснивши це комп’ютерною помилкою.

Чеки були на 1 долар 11 центів. Із 58 отримувачів 26 їх обготівкували.

Тоді журнал «підвищив ставки» й надіслав цим 26 людям чеки на 64 центи.

Вдруге чеки перевели в готівку 13 осіб.

Spy Magazine на цьому не зупинився і надіслав тим, хто залишився в грі, ще по одному чеку - цього разу на 13 центів.

І що ви думаєте? Лише двоє “фіналістів” обготівкували і ці чеки - Аднан Хашогги (саудівський торговець зброєю) та бізнесмен Дональд Трамп…

Джерело: https://www.facebook.com/sokolovsky.inform

