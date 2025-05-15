Дорогая рухлядь: как армия Индии потеряла миллионы долларов за считаные минуты

Столкновения между Пакистаном и Индией в Кашмире подняли такие же фундаментальные вопросы об актуальности ряда классических типов вооружений в современной войне, как в своё время противостояние Украины и россии, в ходе которого ярко раскрылась уязвимость бронетехники.

Как известно именно война в Украине актуализировала вопрос об уместности в современных конфликтах классических танков и бронемашин, стоимость которых оценивается в миллионы долларов каждый, а уничтожаются они простейшими fpv-дронами. Украина на поле боя нивелировала преимущество россии в танках и бронемашинах довольно дешёвым и простым в использовании средством.

Аналогичный вопрос возник по результату столкновений в воздушном пространстве Кашмира относительно актуальности современной боевой авиации.

Как известно, ВВС Пакистана смогли сбить пять индийских истребителей в ходе их налётов на пакистанскую часть спорного региона. Было сбито три французских Dassault Rafale и по одному российскому Су-30МКИ и МиГ-29. Также был сбит один разведывательный БПЛА.

Индийская сторона также заявляла об уничтожении пакистанских самолётов, но так и не смогла предоставить ни одного верифицированного факта, в то время как все потерянные Индией самолёты и БПЛА документально подтверждены. Фактически, имея количественное превосходство в применяемой авиации, а по ряду заявлений Индия 7 мая задействовала 72 боевых самолёта, индийские ВВС понесли невразумительно высокие потери при практически нулевых потерях с пакистанской стороны. Что это, если не провал?

А это повод задуматься над тем, что количество не всегда даёт высокий КПД. Высокий КПД даёт именно умение адаптироваться к численно превосходящему противнику, с целью нанесения ему больших потерь.

Битва над Кашмиром

Для отражения налёта на Кашмир Пакистан применял комплексные средства защиты. Это, разумеется, была эшелонированная система ПВО, создававшая для индийской авиации зоны риска. Несомненно, индийские военные знали о местах размещения пакистанской ПВО и строили полётные задания с учётом этих зон риска. Но Пакистан воспользовался такой предсказуемостью и нацелил свою авиацию, уступавшую индийской количественно в два раза, как раз в ожидаемые полётные коридоры.

Для отражения индийского удара Пакистан использовал связку из пакистано-китайских истребителей JF-17 Block III и J-10C, применявших ракеты класса «воздух-воздух» PL-15E, с дальностью поражения цели – 145 км, а также самолёты ДРЛО ZDK-03 Karakorum Eagle и Saab 2000 AEW&C.

Индия также в комплексе применяла истребители Rafale, Су-30МКИ, МиГ-29 и самолёты ДРЛО Beriev A-50EI Phalcon и DRDO Netra AEW&CS.

Этот бой ряд авиационных экспертов и военных аналитиков оправданно называют крупнейшим воздушным противостоянием в современной истории войн и конфликтов, а я отмечу, что его однозначно проиграла Индия. Причём с треском.

Ведь Пакистан смог, правильно выстроив тактику воздушного боя и угроз с земли, не только подавить налёт превосходящего по количеству противника, но и нанести ему потери, отбившие желание продолжать авиационную операцию. Причём Индии был нанесён серьёзный не только военный и репутационный урон, но и финансовый.

Дело в том, что когда Индия в 2016 году заключала контракт на приобретение истребителей Rafale, она платила за один самолёт 100 миллионов долларов, плюс оборудование, вооружение и обустройство инфраструктуры в самой Индии. В результате один самолёт индийскому бюджету обходился в среднем 250 миллионов долларов! И это за самолёт 4-го поколения!

В то же самое время Пакистан применял, как выше было упомянуто, JF-17 Block III и J-10C, а это в пределах 30 миллионов долларов, в зависимости от модификации.

Таким образом, Индия в воздушном бою против Пакистана только на Rafale потеряла 750 миллионов долларов. Всё это и поднимает вопрос целесообразности приобретения и содержания крайне дорого авиационного пилотируемого флота, который не оправдывает своего функционала.

Кроме того, сложно не вспомнить того факта, что у Индии всегда были проблемы с обслуживанием своих истребителей. Вспомнить хотя бы самый громкий скандал последнего десятилетия, связанный с аудитом состояния индийских Су-30МКИ. Тогда, в ходе проведённой проверки, выяснилось, что из 210 истребителей Су-30МКИ более 115 были не пригодны к полноценным полётам, либо вообще не работоспособны. В состоянии относительной боеготовности находилось всего 60% от имеющихся на вооружении Индии Су-30 МКИ.

Выводы

Воздушный бой в небе над Кашмиром довольно красноречиво показал, что необязательно иметь количественное превосходство и до гипертрофированного дорогие истребители, а достаточно правильное уплотнение систем ПВО и формирование тактики, навязывающей высокую интенсивность боя, в чём индийская сторона проиграла.

Это также указывает, что в условиях современных, высокоинтенсивных боевых действий, с наличием у противника эшелонированных систем ПВО и дальнобойных высокоточных ракетных систем класса “воздух-воздух”, актуальность современной, высокотехнологичной авиации теряется.

Точно также, как в начале полномасштабного вторжения в Украину российские танковые колонны горели от ударов сравнительно недорогих ПТРК “Стугна-П”, Javelin, NLAW и прочих, а затем продолжили аннигилироваться ещё более дешёвыми fpv-дронами, что подняло вопрос уместности бронетехники в современной войне. В Кашмире дорогие и многочисленные индийские истребители показали свою низкую эффективность.

Всё больше признаков того, что в войнах будущего нет места классическим типам вооружений.

Джерело: minval.az

Автор: Александр Коваленко

Новости портала «Весь Харьков»