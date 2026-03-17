Сегодня 08:54
Дрон, який упав вчора на Майдані - це «Ланцет» зі ШІ

Жодні «Ланцети» не можуть долетіти до Києва. Це ударні БпЛА з невеликим боєзапасом для ураження прифронтових цілей. Ці БпЛА фізично не мають такого ресурсу акумуляторів і можливостей радіоуправління, — радник міністра оборони, експерт з радіотехнологій Сергій Бескрестнов («Флеш»).

«Я вважаю що вiрогiдно уламки були навмисно скинуті з «Шахедів» як частина інформаційної спеціальної операції ворога.

Мені дуже шкода, що одне видання вирішило підіграти ворогу й хайпанути на цій темі, опублікувавши службовi фотографії поліції з місця виявлення уламків.

Ми продовжуємо збирати інформацію для аналізу подій. Вивчаємо радіосигнали, дані РЛС, фотографії з дронів-перехоплювачів».

За інформацією профільного видання Defense Express, для ранкової атаки по Києву ворог використав БпЛА «Ланцет» зі штучним інтелектом. Безпілотник був налаштований на ройове використання, автономну навігацію, пошук цілей та удар без зв'язку з оператором.

Експерти припускають, що на цьому дроні також був використаний зв'язок за допомогою mesh-модемів чи мобільного зв'язку.

Вони також зауважують, що при номінальній дальності польоту «Ланцета» у 50 км, росіяни вже вихвалялись можливістю використовувати ці дрони на відстань 90-136 км. Дрон, найімовірніше, запустили з білорусі (90 км від кордону до столиці), оскільки відстань від кордону рф до Києва понад 200 км.

На думку експертів, метою атаки по центру Києва є не так руйнування та вбивства (бойова частина «Ланцета» — до 3 кг), як демонстрація нових можливостей рф.

Із висновками Defense Express погоджується інший радник міністра оборони, волонтер Сергій Стерненко. На його думку, «Ланцет» із ШІ міг «підкинути» до столиці «Шахед».

Джерело: https://t.me/znua_live/242071

