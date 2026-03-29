Сегодня 07:04
Просмотров: 59
Дрон летить – окупант біжить: «Сталевий Кордон» завдає ударів
Оператори безпілотних літальних апаратів бригади «Сталевий Кордон» продовжують ефективно нищити противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.
Упродовж минулої доби прикордонники знищили ворожий міномет, шість укриттів і антену зв’язку.
Під час виконання бойових завдань оператори БпЛА також зафільмували танцювально-бігові якості окупанта, який намагався втекти від дрона. Краще б він тікав від дурних думок, які привели на загарбницьку службу.
Бригада «Сталевий Кордон» у складі Сил оборони України щодня завдає втрат ворогу та доводить - жоден загарбник не залишиться безкарним.
Джерело: dpsu.gov.ua
Темы: війна, могилізація, росія, україна