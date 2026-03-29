Дрон летить – окупант біжить: «Сталевий Кордон» завдає ударів

Оператори безпілотних літальних апаратів бригади «Сталевий Кордон» продовжують ефективно нищити противника на Північно-Слобожанському та Курському напрямках.

Упродовж минулої доби прикордонники знищили ворожий міномет, шість укриттів і антену зв’язку.

Під час виконання бойових завдань оператори БпЛА також зафільмували танцювально-бігові якості окупанта, який намагався втекти від дрона. Краще б він тікав від дурних думок, які привели на загарбницьку службу.

Бригада «Сталевий Кордон» у складі Сил оборони України щодня завдає втрат ворогу та доводить - жоден загарбник не залишиться безкарним.

Джерело: dpsu.gov.ua

