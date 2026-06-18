Дрон окупантів вдарив по селу Українське на Харківщині: загинула жінка

Російський FPV-дрон вранці атакував село на Харківщині: загинула жінка, її чоловік зазнав поранень.

Про це повідомляє Харківська обласна прокуратура.

За даними слідства, 18 червня близько 7:20 російські військові завдали удару по селу Українське Чугуївського району. Попередньо, для атаки ворог застосував FPV-дрон.

Внаслідок влучання загинула 65-річна жінка. Її 66-річний чоловік дістав поранення, наразі йому надається необхідна медична допомога.

За процесуального керівництва Чугуївської окружної прокуратури Харківської області розпочато досудове розслідування за фактом вчинення воєнного злочину, що спричинив загибель людини (2 ст. 438 КК України).

Агентство Телевидения Новости