Надзвичайне
Перейти к списку новостей
Сегодня 10:21
Просмотров: 104

Дронарі бригади «Гарт» спалюють ворожу техніку під Вовчанськом (ВІДЕО)

Дронарі бригади «Гарт» спалюють ворожу техніку під Вовчанськом (ВІДЕО)

Полювання на транспортні засоби противника на Південно-Слобожанському напрямку влаштували розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт».

Під час відпрацювання по ворожих позиціях за допомогою FPV-дронів та бомберів було знищено чотири автівки окупантів, які використовувалися для підвезення на позиції особового складу та боєприпасів. Також під удар потрапили засоби зв’язку, спостережні пункти та жива сила противника.

Долучайтесь до команди бригади «Гарт», без ТЦК та СП. Аналітика, дрони, ІТ, звʼязок, техніка, медицина – в бригаді є вакансії саме для вас.

Телефонуйте: +380 67 192 9839, +380 67 301 0890, +380 66 983 6864.

Джерело: dpsu.gov.ua

Новости портала «Весь Харьков»

Перейти к списку новостей

Читайте ещё:

росія фактично визнала, що відбудова окупованої Авдіївки припинена
Сегодня 10:56    92
Промисловість рф готується до тривалої стагнації: скорочення робочого часу стає системним
Сегодня 10:44    90
Окупанти "віджимають" бізнес навіть у своїх
Сегодня 10:08    103
БЕБ - вирок контрабандисту
Сегодня 09:56    94
Понад 70 тисяч пропагандистських заходів окупанти провели у школах ТО Луганщини
Сегодня 09:45    91
росія тоне в кадровому голоді
Сегодня 09:33    104
У центрі москви відкрилася виставка «Десять століть польської русофобії»
Сегодня 09:22    127
Білоруси дедалі менше бачать спільного з росією
Сегодня 08:57    96
БЕБ викрило бутлегерів у Львівській області
Сегодня 08:50    129
Харківщина 15 жовтня
Сегодня 08:48    86
Октябрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
закрыть
 
Архив новостей

Ми рекомендуємо

  • Рощинская — доставка воды в Харькове на сайте vodar.in.ua.

  • Доставка води в Харкові avita.ua - енергія природи у кожному ковтку

Корисна інформація

Найбільш популярне

  • Читаємо
  • Дивимося

Юридичне забезпечення порталу

Адвокат
СМОРОДИНСЬКИЙ
Віктор Семенович
+38(050)323-32-35
vsmorod@gmail.com
 