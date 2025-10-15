Дронарі бригади «Гарт» спалюють ворожу техніку під Вовчанськом (ВІДЕО)

Полювання на транспортні засоби противника на Південно-Слобожанському напрямку влаштували розвідувально-ударні групи БпЛА бригади «Гарт».

Під час відпрацювання по ворожих позиціях за допомогою FPV-дронів та бомберів було знищено чотири автівки окупантів, які використовувалися для підвезення на позиції особового складу та боєприпасів. Також під удар потрапили засоби зв’язку, спостережні пункти та жива сила противника.

Долучайтесь до команди бригади «Гарт», без ТЦК та СП. Аналітика, дрони, ІТ, звʼязок, техніка, медицина – в бригаді є вакансії саме для вас.

Телефонуйте: +380 67 192 9839, +380 67 301 0890, +380 66 983 6864.

Джерело: dpsu.gov.ua

